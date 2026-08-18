Ue: deroghe al Patto, ok ad aiuti energia per pompe di calore e nucleare

Nella nota della Commissione sui criteri di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale con deroghe ai vincoli del Patto di stabilità per le misure nell'energia figurano tra l'altro sovvenzioni alle famiglie "per sostituire le caldaie a combustibili fossili con alternative pulite, come le pompe di calore" e "per investire in infrastrutture domestiche di ricarica per veicoli elettrici". Tra gli investimenti nell'energia, oltre ai prevedibili progetti nelle rinnovabili e nelle infrastrutture delle reti elettriche, figurano anche "investimenti in centrali nucleari".