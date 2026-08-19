FederPetroli: "Nei prossimi mesi è possibile che il gasolio arrivi a 3 euro al litro"
Il presidente dell'associazione guarda con preoccupazione l'evoluzione della crisi in Medio Oriente: "Se continua così si potrebbe arrivare a uno stravolgimento"
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Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di FederPetroli Italia che - spiega ad Adnkronos - di "guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente".
Le preoccupazioni
La previsione - come sostiene Marsiglia - non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi "in pochissimi mesi" se la situazione nello Stretto di Hormuz non dovesse cambiare. "Se continua così si potrebbe arrivare a uno stravolgimento", spiega. Il Brent si mantiene su livelli molto elevati, arrivando a toccare quota 92-93 dollari al barile, mentre "il gas a 63 euro/MWh".
Le piccole imprese della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese) sono preoccupate perché "la dinamica dei prezzi sta rapidamente assorbendo il beneficio" e chiedono al governo di valutare ulteriori interventi sulle accise per contenere il costo dei carburanti. Per Confimprenditori i provvedimenti del governo "si sono dimostrati, come prevedibile, del tutto inefficaci" e ora "migliaia di imprese vedono lievitare i costi di trasporto, produzione e distribuzione". Il Codacons scende in campo per chiedere al governo di "prorogare lo sconto ed estenderlo alla verde" perché i prezzi della benzina "superano sia in autostrada che sulla rete ordinaria i livelli del 27 luglio, prima del varo dello sconto fiscale, che ha interessato solo il gasolio".
Colpa delle tensioni internazionali
Tutto questo è conseguenza diretta delle attuali tensioni internazionali. La reattività dei gestori nell'adeguare i prezzi è però immediata. Infatti, l'Osservatorio su Conti pubblici italiani conferma questa "asimmetria" fra aumenti e riduzioni fra prezzo del greggio e prezzo della benzina: quando il prezzo del greggio sale, cresce subito anche il prezzo alla pompa viceversa non sarebbe altrettanto rapida la variazione quando il prezzo del petrolio scende.
In Italia, (ma anche nei principali Paesi avanzati) gli aumenti del petrolio hanno effetto sul prezzo alla pompa per 2/3 nel giro di tre giorni e quasi interamente nel giro di dieci. Le riduzioni, invece, hanno un impatto nel giro di 3 giorni solo per 1/3 mentre ci vogliono 17 giorni per arrivare a 4/5.