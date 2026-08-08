Benzina annacquata, scatta l'allarme: "A Roma irregolare un distributore su cinque"

I numeri non mentono. "Circa il 20% degli impianti controllati è risultato irregolare, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto erogato, sia per l'esposizione al pubblico dei prezzi sia per il rapporto tra erogato e quanto prodotto effettivamente era sceso a terra: abbiamo sequestrato oltre 10,5 tonnellate di prodotti non conformi e sono state erogate sanzioni per oltre 20mila euro", ha spiegato il colonnello Daniele Corradini, comandante del I Gruppo Roma della Guardia di Finanza. Quello del carburante annacquato, afferma il colonnello Corradini, "purtroppo su Roma è un fenomeno abbastanza esteso, ma riguarda l'intero territorio nazionale: nel solo 2026 il comando regionale Lazio della Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro oltre 165 tonnellate di prodotto non conforme, con un aumento rispetto al 2025 di oltre il 350%".