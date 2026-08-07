Esodo estivo, sabato sulle strade giornata da bollino nero
E secondo gli ultimi dati del Mimit il prezzo dei carburanti scende lievemente: benzina a 1,99 su rete stradale, mentre in autostrada diesel e verde restano sopra i 2 euro al litro
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Si è appena aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già dalla giornata di venerdì, e per tutta la giornata di sabato, si prevedono sulle reti stradale e autostradale italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. È quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia, l'organismo presieduto dal direttore del servizio polizia stradale. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per la villeggiatura cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo, a partire da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese, con picchi che si concentreranno tra domenica e lunedì.
Mimit, in lieve calo il prezzo dei carburanti
Piccolo miglioramento per quanto riguarda il prezzo dei carburanti in Italia. Secondo quanto counicato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi (venerdì 7 agosto, ndr) il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,990 euro al litro per la benzina e 2,084 euro al litro per il gasolio. Si resta, invece, sopra i due euro sulla rete autostradale: il prezzo medio self è di 2,065 euro al litro per la benzina e 2,159 euro al litro per il gasolio.
Anas, previsti oltre 25 milioni di spostamenti in auto
Oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli sono previsti sulle strade e autostrade Anas da venerdì 7 a domenica 9 agosto, nel secondo fine settimana estivo contrassegnato dal bollino nero. Il momento di maggiore criticità è atteso nella mattinata di sabato 8 agosto, mentre il bollino rosso riguarda i pomeriggi di venerdì, sabato e domenica. Le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas accompagnano l'ingresso nella settimana che porta a Ferragosto, quando la chiusura di gran parte delle attività economiche del Paese alimenta le partenze verso le località di villeggiatura. Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas, ha dichiarato: "Le giornate contrassegnate dal bollino nero coincidono con il picco degli spostamenti estivi e richiedono un'attenzione ancora maggiore da parte di tutti gli utenti della strada". L'aumento dei flussi sarà legato soprattutto alle partenze dai grandi centri urbani, agli spostamenti per weekend brevi e ai viaggi verso le località turistiche e di mare. Previsto anche il divieto di transito dei veicoli pesanti che sarà in vigore venerdì 7 agosto dalle 16 alle 22, sabato 8 dalle 8 alle 22 e domenica 9 dalle 7 alle 22. Anas ha, inoltre, sospeso 1.175 cantieri lungo le principali direttrici italiane.
Quali saranno le tratte più trafficate
Tra gli itinerari dove è attesa una maggiore intensità della circolazione figurano la A2 "Autostrada del Mediterraneo" attraverso Campania, Basilicata e Calabria, le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. Nel Lazio sono interessate la statale 148 Pontina e la SS7 "Appia", che collegano Roma con le località turistiche del basso Lazio. Tra le altre direttrici figurano l'itinerario E45, formato dalla SS675 e dalla SS3 bis e sviluppato tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna. Al Nord l'intensificazione della circolazione potrà riguardare i raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle d'Aosta, la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS51 di Alemagna in Veneto.