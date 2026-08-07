Tra gli itinerari dove è attesa una maggiore intensità della circolazione figurano la A2 "Autostrada del Mediterraneo" attraverso Campania, Basilicata e Calabria, le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. Nel Lazio sono interessate la statale 148 Pontina e la SS7 "Appia", che collegano Roma con le località turistiche del basso Lazio. Tra le altre direttrici figurano l'itinerario E45, formato dalla SS675 e dalla SS3 bis e sviluppato tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna. Al Nord l'intensificazione della circolazione potrà riguardare i raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle d'Aosta, la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS51 di Alemagna in Veneto.