Caro bollette, a luglio record assoluto della domanda di elettricità

Corretto dagli effetti di temperatura e calendario, il dato segna un aumento del 5,1%. In termini congiunturali, la richiesta elettrica destagionalizzata e corretta per gli effetti di calendario e temperatura registra un incremento dell'1,6%. Il dato conferma il terzo mese consecutivo di crescita e riporta il trend, per la prima volta, sui livelli precedenti la crisi energetica del 2022. A livello territoriale, la variazione tendenziale è positiva in tutto il Paese: +8,3% al Nord, al Sud e nelle isole e +7,9% al Centro. A luglio, la produzione nazionale ha coperto l'84,4% della domanda elettrica, mentre il restante 15,6% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. La produzione nazionale netta si è attestata a 27,7 TWh (+7,9%). Anche il saldo estero è cresciuto (+10,2%), per effetto dell'aumento dell'importazione (+4,4%) e della riduzione dell'esportazione (-49,3%). In crescita la fonte termica (+14,1%) per effetto della stabilità delle fonti rinnovabili (+0,8%) e a copertura della rilevante crescita del fabbisogno.