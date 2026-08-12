Plastiche e imballaggi, entra ufficialmente in vigore il nuovo regolamento Ue

Ulteriori vincoli, quelli più severi, scatteranno dal 2030 e riguarderanno gli obiettivi di riduzione dei rifiuti (5% entro il 2030, 10% entro il 2035 e 15% entro il 2040), il requisito generale per gli imballaggi di essere "riciclabili" e una serie di nuove normative sul riutilizzo degli stessi. Anche la stretta sugli involucri usa e getta scatterà dal primo gennaio 2030, quando agli operatori sarà vietato immettere sul mercato a dodici stelle alcune tipologie di imballaggi monouso: dalle bustine di salse alle creme per caffè, così come le confezioni di zucchero facilmente reperibili in bar e ristoranti. Il divieto riguarderà anche boccette di shampoo o cosmetici per le mani e il corpo usati negli hotel, nonché le buste in plastica per frutta e verdura fresca preconfezionata sotto i 1,5 kg e i contenitori per alimenti e bevande riempiti e consumati nei locali.