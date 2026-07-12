L'Europa vuole controllare i messaggi privati? Cos'è il Chat Control, cosa ha votato l'Europarlamento e cosa succede ora

Un provvedimento che ha creato un terremoto. Il 9 luglio il Parlamento europeo ha votato e varato una norma che consente alle piattaforme digitali, come WhatsApp e Messenger, di controllare volontariamente i messaggi nelle chat e le e-mail per segnalare la potenziale diffusione di materiale pedo-pornografico. Questa norma, che rappresenta una deroga ad alcune disposizioni della direttiva europea ePrivacy, ha scatenato parte dell'opinione pubblica che ora grida allo scandalo del "chat control" e si oppone all'invasione dei controlli nelle proprie chat e nelle app di messaggistica che si utilizzano tutti i giorni. Ma cosa si nasconde dietro a queste normative europee, all'espressione "chat control" e cosa succederà dopo la recente votazione? Facciamo chiarezza.