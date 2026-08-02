passaggio storico

Capsule e cialde di caffè: dal 12 agosto le nuove regole per la raccolta differenziata dei rifiuti

Con l'entrata in vigore del Regolamento europeo 40 del 2025 saranno considerate imballaggi

02 Ago 2026 - 15:49
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Dal 12 agosto 2026 entra in vigore in Italia il packaging and packaging waste regulation (Ppwr), il Regolamento europeo 40 del 2025, che ridisegna la normativa degli imballaggi in tutta Europa. Per il mondo del caffè, si tratta di un passaggio storico: capsule e cialde, per la prima volta, saranno ufficialmente classificate come "imballaggi", nonostante contengano ancora residui di caffè nel momento in cui il consumatore li getta. Un cambiamento che trasforma radicalmente il modo in cui capsule e cialde verranno etichettate, raccolte e riciclate, senza intaccare il rito quotidiano di milioni di italiani davanti alla macchinetta.

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La novità per capsule e cialde del caffè

 Una nuova etichettatura, chiara e ben visibile, indicherà ai cittadini le regole per il conferimento: capsule in alluminio o plastica nella raccolta indicata dal produttore e dal proprio Comune, proprio come già oggi avviene per le lattine o gli altri imballaggi, cialde e capsule certificate compostabili nell'organico dove previsto, componenti separabili eventualmente in una raccolta distinta.

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"Non è necessario svuotare la capsula prima di gettarla: è la norma stessa a riconoscere che si tratta, ad oggi, di un imballaggio che nella stragrande maggioranza dei casi arriva ancora pieno a fine vita - spiega Michele Monzini, vicepresidente del Comitato italiano del caffè di Unione italiana food. - È un caso più unico che raro nella storia della gestione degli imballaggi, e per questo richiede un modello di responsabilità condivisa tra produttori, Conai (il consorzio nazionale imballaggi) e consumatori".

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Il cuore del nuovo sistema è la corresponsabilità. Le imprese produttrici saranno chiamate a progettare capsule e cialde sempre più riciclabili e a definire la codifica identificativa dei materiali; il Conai, storico partner del settore, lavora al fianco delle aziende per rendere i flussi di raccolta e valorizzazione realmente efficaci; il consumatore, dal canto suo, sarà responsabile in prima persona del corretto conferimento, seguendo le istruzioni riportate direttamente sulle etichette.

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"Il sistema Italia vince quando fa squadra - sottolinea Monzini. - Grazie alla stretta e storica sinergia con il Conai, le nostre imprese stanno traducendo la norma in realtà, creando linee guida di eco-progettazione accessibili a tutto il comparto. La collaborazione tra torrefattori, consorzi di riciclo e istituzioni è il vero motore che renderà il Ppwr un successo concreto".

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La nuova etichettatura ambientale sarà armonizzata a livello europeo: messaggi chiari, uniformi e facilmente riconoscibili, pensati per superare le differenze che oggi esistono da Comune a Comune. Le indicazioni terranno conto del materiale del prodotto, dell'eventuale presenza di componenti separabili - come linguette o involucri - e delle regole del sistema di raccolta locale. "Lavoriamo per rendere tutto più semplice per il cittadino: - grazie all'etichettatura ambientale, differenziare la capsula sarà un gesto quotidiano, immediato e consapevole: basterà leggere l'etichetta e seguire le istruzioni", ribadisce Monzini.

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Il comitato italiano del caffè di Unione italiana food ha istituito una Commissione interna dedicata a cialde e capsule, impegnata su tre fronti: eco-design del prodotto, sperimentazioni di raccolta e dialogo con gli impianti di selezione. Le aziende associate stanno già semplificando materiali e componenti, partecipano a test di raccolta sul territorio e finanziano analisi merceologiche per rendere capsule e cialde sempre più intercettabili dai sistemi di riciclo automatico.

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