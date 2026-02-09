Caffè salva-cervello, fino a tre tazze al giorno riducono il rischio di demenza

Caffè e tè contengono ingredienti bioattivi come polifenoli e caffeina, che sono emersi come possibili fattori neuroprotettivi che riducono l'infiammazione e il danno cellulare. Gli epidemiologi hanno analizzato 131.821 individui, che sono stati sottoposti a ripetute valutazioni di dieta, demenza, declino cognitivo percepito (soggettivo) e funzione cognitiva reale (oggettiva) e sono stati seguiti per un massimo di 43 anni. I ricercatori hanno confrontato l'influenza del caffè con caffeina, del tè e del caffè decaffeinato sul rischio di demenza e sulla salute cognitiva di ciascun partecipante. Col tempo 11.033 hanno sviluppato demenza. Sia i partecipanti di sesso maschile che femminile con il più alto consumo di caffè con caffeina presentavano un rischio di demenza inferiore del 18% rispetto a coloro che riferivano un consumo scarso o nullo di caffè con caffeina. I bevitori di caffè con caffeina presentavano anche una minore prevalenza di declino cognitivo soggettivo (7,8% contro 9,5%). Secondo alcune misurazioni, coloro che bevevano caffè con caffeina mostravano anche prestazioni migliori nei test oggettivi sulla funzione cognitiva complessiva.