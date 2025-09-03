Gb, il governo laburista vuole vietare le bevande energetiche a chi ha meno di 16 anni

Il noto chef televisivo Jamie Oliver aveva ripetutamente messo in guardia dagli effetti che gli energy drink possono causare. "Stiamo parlando di tre o quattro dosi di espresso in una di queste lattine. Un sacco di zucchero. Quindi un vero incubo", aveva detto in un video pubblicato su X l'anno scorso. Se confermata, non sarebbe comunque la prima stretta "salutista" voluta dal governo inglese: in giugno era entrato in vigore il bando sulla vendita di sigarette elettroniche usa e getta nel Regno, nell'ambito di una stretta sul vaping, a tutela in particolare di giovani e giovanissimi.