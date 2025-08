La capacità di metabolizzare l'alcol? L'abbiamo ereditata dalle scimmie

Punto di partenza dei ricercatori è stata l'osservazione del comportamento di gran parte delle grandi scimmie africane, le uniche a nutrirsi di frutta caduta al suolo, per le quali è stato coniato anche il nuovo termine scrumping, ossia "sgraffignare la frutta". La capacità umana di metabolizzare l'alcool potrebbe avere quindi avuto origine oltre dieci milioni di anni fa, a partire da un comportamento comune a molte delle grandi scimmie antropomorfe africane sulle quali finora si era posta poca attenzione da non avere neanche un termine per registrarlo. È noto infatti che queste scimmie, a esclusione degli oranghi, sono le uniche a cibarsi abbastanza frequentemente di frutta caduta al suolo, generalmente molto matura e in cui sono presenti tracce più o meno alte di etanolo. Comportamento osservato molte volte ma raramente annotato dai ricercatori che studiano le scimmie perché, affermano gli autori della ricerca, non esisteva finora un termine specifico.