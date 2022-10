Da capsula a compost: il caffè diventa green 

Quando in ballo c’è la salute del nostro Pianeta, anche una

tazzina di caffè

può fare la differenza. Così le tradizioni si rinnovano e lo fanno pensando all’ambiente.

Niente più capsule da smaltire, niente più dubbi sul cassonetto giusto in cui riciclarle. Dalla

Svizzera

Sfere di caffè pressato interamente compostabili

arrivano delle palline in grado di decomporsi.. Il primo sistema al mondo di caffè in capsula senza capsula, disponibile da qualche settimana in Svizzera e in Francia e prossimamente anche in Germania.

Le palline sono ricoperte da uno

strato naturale a base di alghe

diventano humus

, inodore e insapore, che protegge il caffè dall’ossidazione e preserva l’aroma. Una volta usate, queste speciali capsule sono compostabili volendo anche in giardino, dove si decompongono e

un’apposita macchina

irriga

materiali riciclati

Per utilizzarla, ovviamente, è stata progettata. Una volta infilate all’interno, un meccanismo “” le palline per ammorbidirle. Vengono poi pressate e in contemporanea attraversate da acqua calda ad alta pressione. Le stesse macchine hanno poi un basso impatto ambientale, perché realizzate cone costruite in modo tale da consentirne di volta in volta la riparazione.

L’azienda svizzera si impegna anche perché tutti i tipi di caffè godano del

100% di compensazione di CO2

coltivazioni sostenibili

. Gli stessi chicchi selezionati per le miscele provengono dae tutti gli imballaggi sono riciclabili.

Una vera svolta, se si pensa che nel mondo le capsule tradizionali generano 120mila tonnellate di rifiuti. Una tecnologia che soddisfa le richieste dei consumatori e che ha un impatto positivo sull’ambiente. Il gusto classico del caffè, ma con

zero sprechi