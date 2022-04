PuroSole: il caffè tostato con i raggi del sole

Il caffè in Italia è molto più di una semplice bevanda, è simbolo di cultura e tradizione e per molti un vero e proprio rito. Non a caso, il caffè espresso italiano a inizio anno è stato candidato a patrimonio Unesco. Alle porte di

Roma

start-up Digitarch Farm

torrefazione del caffè PuroSole

la tradizione legata al caffè grazie allaha iniziato a guardare a un futuro più green e sostenibile. Lasi inserisce all’interno del trend mondiale della green economy volto a ridurre le emissioni di CO2 prodotte.

Tgcom24

Dall’intuizione di Digitarch Farm è nata questa torrefazione a cielo aperto che produce

un caffè biologico unico al mondo, senza produzione di energia elettrica o emissioni di CO2

caffè “solare” viene tostato esclusivamente con i raggi del sole

. Qui, in uno spazio di circa 200 mq ilgrazie a un impianto innovativo e brevettato in Italia.

“La bellezza di questo sistema è che non ha bisogno di bruciare gas, legna o altro e funziona sia d’estate che d’inverno, basta che ci sia il Sole” spiega Antonio Durbè, Co-Founder PuroSole. “La luce del sole viene con centrata nel punto di tostatura grazie a un eliostato costruito con 100/160 specchi, penetra nel caffè crudo (ancora verde) che in pochi minuti cambia colore e sprigiona il suo aroma. Si tratta della tostatura più naturale e sana che esista”.

Il primo caffè al mondo a zero impatto ambientale. L’impianto cattura circa 15 kW di sole, permettendo di tostare da 5 a 10 kg di caffè ogni 15 minuti e rispetto alle torrefazioni tradizionali si evitano circa 400kg di Co2 per ogni 1.000kg di caffè prodotto. Il risultato è una miscela di caffè eco-friendly e pregiata denominata Nero22 e proveniente da piantagioni selezionate.

Tgcom24

“Grazie migliore uniformità del grado di tostatura tra la parte esterna e la parte interna del chicco ed una maggiore conservazione delle sue proprietà naturali con conseguente esaltazione delle sue caratteristiche organolettiche. Questo perché la tostatura solare permette di ottenere chicchi tostati uniformemente in tempi ridotti rispetto alle tecniche tradizionali” sottolinea Daniele Tommei, Co-Founder PuroSole.

L’esempio perfetto di un’eccellenza tutta italiana che guarda all’innovazione rispettando l’ambiente.