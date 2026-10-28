Premio “Lombardia è Ricerca”: come funziona il “Nobel lombardo”

Il Premio e la Giornata della Ricerca nascono con la legge regionale n. 29 del 23 novembre 2016, “Lombardia è Ricerca e Innovazione”. È la stessa legge che ha introdotto il Programma Strategico Triennale e il Foro Regionale per la Ricerca e l’Innovazione. La prima edizione del Premio si è tenuta nel 2017. Il 10 novembre la Scala ospiterà la nona edizione della Giornata della Ricerca.