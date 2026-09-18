Il ministro tedesco ha ricordato che sei ministri delle Finanze hanno già chiesto alla Commissione di lavorare sul dossier e che altri Paesi, come la Francia, "hanno chiarito di non essere contrari in linea di principio, ma di voler vedere le opzioni": "La Commissione deve ora darsi una mossa, deve impegnarsi e metterci sul tavolo delle opzioni", ha detto. "Qui si tratta di qualcosa di molto fondamentale. I cittadini nei nostri Paesi vedono come le compagnie petrolifere sfruttano la situazione attuale, fanno cassa e aumentano nettamente i propri profitti.

Lo si vede molto chiaramente nei bilanci", ha proseguito.