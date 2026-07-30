Filippo Berio, 150 anni di storia di un patrimonio olivicolo: da Lucca al mondo intero

Oggi Salov ha sede a Massarosa, in provincia di Lucca, alle porte di una riserva della biosfera riconosciuta dall'UNESCO, e conta più di 200 dipendenti. Filippo Berio è distribuito in oltre settanta Paesi, con posizioni di leadership negli Stati Uniti e nel Regno Unito. In Italia il marchio è tornato protagonista nel 2019 con una gamma dedicata, costruita attorno a due parole che il consumatore ha imparato a pretendere: qualità e tracciabilità.