Carburanti, l'allarme della Cgia: "In sette mesi prezzo benzina +29%, diesel +36%"

Il caro-carburante ha spinto il governo Meloni ad agire più volte per aiutare famiglie e imprese. "Dal 19 marzo scorso a oggi, l'esecutivo ha varato ben 13 provvedimenti con un obiettivo preciso - prosegue la nota della Cgia - ridurre le accise, cioè quelle tasse 'nascoste' che pesano sul prezzo di benzina e gasolio ogni volta che li mettiamo nel serbatoio. Questa scelta ha avuto un costo importante per lo Stato: 2,1 miliardi di euro. Ma il sostegno non si è fermato qui". Ad autotrasportatori, gli agricoltori e i pescatori stati destinati altri 500 milioni di euro circa, sotto forma di crediti d'imposta. In totale, quindi, la manovra anti caro-carburante messa in campo dal governo negli ultimi sei mesi supera i 2,6 miliardi di euro, tra tagli diretti alle accise e agevolazioni fiscali mirate ai settori più esposti.