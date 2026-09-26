Carburanti, come funziona il tetto Eni: quanto costa il pieno e da quando
Benzina sotto i 2 euro e gasolio con un limite di 2,19 euro al litro nei punti vendita interessati. Le risposte alle domande su durata, risparmio e rapporto con le accise
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Dal 28 settembre Eni applicherà ai carburanti commercializzati da Enilive un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. La misura è prevista per 30 giorni. Per dare una misura del possibile risparmio, il 25 settembre la media nazionale self service rilevata dal Mimit era di 2,154 euro per la benzina e 2,338 euro per il gasolio. I prezzi alla singola stazione, però, possono essere diversi dalla media. Ecco cosa sapere prima di fare il pieno.
1. Quale sarà il prezzo della benzina?
1,99 euro al litro è il limite massimo annunciato da Eni, non un prezzo fisso che ogni distributore dovrà applicare. Un automobilista potrebbe trovare la benzina anche a meno. Rispetto alla media nazionale self service del 25 settembre, il tetto è più basso di 16,4 centesimi al litro. Su 40 litri la differenza sarebbe di 6,56 euro, se il confronto fosse proprio con quella media.
2. Quale sarà il prezzo del gasolio?
Il massimo annunciato è 2,19 euro al litro. Il 25 settembre il gasolio self service costava in media 2,338 euro al litro sulla rete stradale nazionale. La distanza tra i due valori è di 14,8 centesimi al litro: su 50 litri equivale a 7,40 euro. Non è uno sconto identico per tutti, perché il prezzo di partenza cambia da distributore a distributore.
3. Da quando si potrà fare rifornimento a questi prezzi?
La misura comincerà lunedì 28 settembre 2026. Nel fine settimana precedente il nuovo limite non sarà ancora applicato. Da lunedì sarà utile confrontare i prezzi esposti: un tetto garantisce che il prezzo non superi una certa soglia nei punti vendita interessati, ma un altro impianto potrebbe comunque offrire un prezzo inferiore.
4. Quanto durerà?
Eni ha previsto 30 giorni di applicazione iniziale. Potrebbe prolungare la misura fino alla fine dell’anno, ma deciderà in base all’evoluzione dei prezzi e alla disponibilità di carburante.
5. Il tetto vale in tutti i distributori?
No. La decisione riguarda i carburanti commercializzati da Enilive. Non modifica i prezzi degli altri marchi e non introduce un limite valido per l’intera rete italiana.
6. Vale anche per il servito?
L’annuncio diffuso finora non lo chiarisce. Self service e servito possono avere prezzi diversi: prima di indicare che il tetto copre entrambi. Per il rifornimento fa fede il prezzo esposto per la modalità scelta.
7. Quanto costerà un pieno di 50 litri?
Al prezzo massimo annunciato, 50 litri di benzina costerebbero 99,50 euro e 50 litri di gasolio 109,50 euro. Applicando agli stessi quantitativi le medie nazionali self service del 25 settembre, i conti sarebbero rispettivamente di 107,70 e 116,90 euro. Il confronto serve a quantificare la differenza; il costo reale dipenderà dai litri acquistati e dal prezzo del singolo impianto.
8. Un prezzo già più basso salirà fino al tetto?
Non necessariamente. Il limite di Eni indica il massimo applicabile nell’ambito della misura: un distributore può vendere a meno di 1,99 euro la benzina o di 2,19 euro il gasolio.
9. Che rapporto c’è con il taglio delle accise?
Le accise sono una delle tasse comprese nel prezzo finale del carburante. Il governo le ha ridotte temporaneamente, ma dal 26 settembre l’accisa sul gasolio aumenta di 5 centesimi al litro rispetto al periodo precedente: in pratica, una parte dello sconto fiscale viene meno. Eni introdurrà il proprio tetto due giorni dopo, il 28 settembre, e lo ha collegato all’agevolazione sulle accise ancora in vigore. Le due decisioni operano su piani diversi: lo Stato cambia l’imposta; Eni limita il prezzo di vendita dei carburanti Enilive.
10. Il tetto resterà anche dopo il primo mese?
Per ora è certo soltanto il periodo iniziale di 30 giorni. Eni valuterà un’eventuale estensione, che potrebbe arrivare fino alla fine del 2026 ma per il momento non è indicata.