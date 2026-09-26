Carburanti, come funziona il tetto Eni: quanto costa il pieno e da quando

Al prezzo massimo annunciato, 50 litri di benzina costerebbero 99,50 euro e 50 litri di gasolio 109,50 euro. Applicando agli stessi quantitativi le medie nazionali self service del 25 settembre, i conti sarebbero rispettivamente di 107,70 e 116,90 euro. Il confronto serve a quantificare la differenza; il costo reale dipenderà dai litri acquistati e dal prezzo del singolo impianto.