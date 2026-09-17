Dal bollo auto (ora abolito) alle accise sui carburanti, fino all'Imu e alla Tari: quali sono le tasse più odiate dagli italiani?

L'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) è una tassa che si paga sui redditi complessivi posseduti dalle persone fisiche residenti in Italia. Pesano meno nell’immaginario simbolico, ma molto nella percezione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, perché è molto visibile in busta paga: viene infatti trattenuta direttamente dallo stipendio, insieme ad altri contributi e imposte. Le addizionali, che cambiano da territorio a territorio, sono tasse extra calcolate sullo stesso reddito e destinate alla propria Regione e al proprio Comune di residenza. Per il contribuente, dunque, sono un ulteriore prelievo sul reddito.