Esenzione bollo 2027, ecco le auto più comuni che non lo pagheranno

Il consiglio dei ministri ha varato l'esenzione del bollo auto per il 2027 su tutti i modelli sotto gli 80kw di potenza. Qui una tabella con i più rappresentativi. Con qualche avvertenza: il dato ufficiale e vincolante per il bollo è quello scritto nel campo P2 della carta di circolazione, (vedi foto), non il nome commerciale. I marchi più blasonati hanno decine di combinazioni motore/allestimento/anno che cambiano continuamente nei listini, quindi controllare bene prima di un acquisto anche e sopratutto sull'usato. La lista comprende anche alcune auto non più in produzione ma ancora comunemente circolanti in Italia.
|Marchio
|Modello
|Motorizzazione tipica < 80 kW
|kW circa
|Fiat
|Pandina/Panda
|1.0 Hybrid 65 CV
|48 kW
|Fiat
|Grande Panda
|1.2 benzina 100 CV
|74 kW
|Fiat
|600
|1.2 benzina 100 CV
|74 kW
|Dacia
|Sandero/Stepway
|1.0 SCe 65/67 CV
|~49 kW
|Dacia
|Duster
|1.2 GPL/benzina base
|~74 kW
|Renault
|Clio
|1.0 SCe 65 CV / TCe 90 CV
|~48–67 kW
|Renault
|Twingo
|1.0 SCe 65 CV
|48 kW
|Peugeot
|208
|PureTech 75 CV
|55 kW
|Peugeot
|2008
|PureTech 100 CV
|74 kW
|Citroën
|C3
|PureTech 83 CV
|61 kW
|Opel
|Corsa
|1.2 75 CV
|55 kW
|Volkswagen
|Polo/T-Cross
|1.0 MPI/TSI 80/95 CV
|59–70 kW
|Seat
|Ibiza
|1.0 MPi 80 CV
|59 kW
|Škoda
|Fabia
|1.0 MPI 80/95 CV
|59–70 kW
|Toyota
|Aygo X
|1.0 72 CV
|53 kW
|Suzuki
|Swift/Ignis
|1.2 Hybrid 83 CV
|61 kW
|Hyundai
|i10/i20
|1.2 84 CV
|62 kW
|Kia
|Picanto
|1.0/1.2 63–84 CV
|46–62 kW
|Ford
|Fiesta/Puma
|1.1 75 CV
|55 kW
|Mitsubishi
|Space Star
|1.2 71 CV
|52 kW
|Nissan
|Micra
|1.0 IG-T 92 CV
|68 kW
|Mazda
|Mazda2
|1.5 Skyactiv-G 75/90 CV
|55–66 kW
|Smart
|fortwo/forfour
|1.0 71 CV
|52 kW
|MG
|MG3 Hybrid+
|versione base 100 CV
|74 kW
|Lancia
|Ypsilon
|1.2 Hybrid 100 CV
|74 kW