la decisione del cdm

Esenzione bollo 2027, ecco le auto più comuni che non lo pagheranno

Prima di essere certi controllare sempre il proprio libretto di circolazione. Ecco come fare

16 Set 2026 - 18:27
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© Dal Web

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Il consiglio dei ministri ha varato l'esenzione del bollo auto per il 2027 su tutti i modelli sotto gli 80kw di potenza. Qui una tabella con i più rappresentativi. Con qualche avvertenza: il dato ufficiale e vincolante per il bollo è quello scritto nel campo P2 della carta di circolazione, (vedi foto), non il nome commerciale. I marchi più blasonati hanno decine di combinazioni motore/allestimento/anno che cambiano continuamente nei listini, quindi controllare bene prima di un acquisto anche e sopratutto sull'usato. La lista comprende anche alcune auto non più in produzione ma ancora comunemente circolanti in Italia.

MarchioModelloMotorizzazione tipica < 80 kWkW circa
FiatPandina/Panda1.0 Hybrid 65 CV48 kW
FiatGrande Panda1.2 benzina 100 CV74 kW
Fiat6001.2 benzina 100 CV74 kW
DaciaSandero/Stepway1.0 SCe 65/67 CV~49 kW
DaciaDuster1.2 GPL/benzina base~74 kW
RenaultClio1.0 SCe 65 CV / TCe 90 CV~48–67 kW
RenaultTwingo1.0 SCe 65 CV48 kW
Peugeot208PureTech 75 CV55 kW
Peugeot2008PureTech 100 CV74 kW
CitroënC3PureTech 83 CV61 kW
OpelCorsa1.2 75 CV55 kW
VolkswagenPolo/T-Cross1.0 MPI/TSI 80/95 CV59–70 kW
SeatIbiza1.0 MPi 80 CV59 kW
ŠkodaFabia1.0 MPI 80/95 CV59–70 kW
ToyotaAygo X1.0 72 CV53 kW
SuzukiSwift/Ignis1.2 Hybrid 83 CV61 kW
Hyundaii10/i201.2 84 CV62 kW
KiaPicanto1.0/1.2 63–84 CV46–62 kW
FordFiesta/Puma1.1 75 CV55 kW
MitsubishiSpace Star1.2 71 CV52 kW
NissanMicra1.0 IG-T 92 CV68 kW
MazdaMazda21.5 Skyactiv-G 75/90 CV55–66 kW
Smartfortwo/forfour1.0 71 CV52 kW
MGMG3 Hybrid+versione base 100 CV74 kW
LanciaYpsilon1.2 Hybrid 100 CV74 kW
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