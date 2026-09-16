Esenzione bollo 2027, ecco le auto più comuni che non lo pagheranno

Il consiglio dei ministri ha varato l'esenzione del bollo auto per il 2027 su tutti i modelli sotto gli 80kw di potenza. Qui una tabella con i più rappresentativi. Con qualche avvertenza: il dato ufficiale e vincolante per il bollo è quello scritto nel campo P2 della carta di circolazione, (vedi foto), non il nome commerciale. I marchi più blasonati hanno decine di combinazioni motore/allestimento/anno che cambiano continuamente nei listini, quindi controllare bene prima di un acquisto anche e sopratutto sull'usato. La lista comprende anche alcune auto non più in produzione ma ancora comunemente circolanti in Italia.