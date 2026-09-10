Scuola mia quanto mi costi: la spesa per libri, trasporti e mensa in Italia e il confronto con gli altri Paesi

Nei giorni scorsi il Codacons aveva stimato una spesa che può arrivare a toccare anche i 1.300 euro, comprensiva di libri di testo, dizionari e corredo scolastico, con rincari compresi tra il +2% e il +4% rispetto allo scorso anno per il corredo, e dell'1,8% per i testi. A stretto giro, però, è arrivata la replica di Federcartolai Confcommercio che ha parlato di "cifre gonfiate". E non sarebbe la prima volta, secondo l'associazione: "Quest'anno la cifra ipotizzata è di 1.300 euro a studente. La stessa, identica cifra del 2024/2025 e del 2025/2026. Tre anni, stesso numero tondo: o il costo della vita si è congelato nel 2023, o quella cifra viene ricopiata ogni agosto senza che nessuno si scomodi a verificarla" fanno sapere.