Scuola al via, i sei consigli dell’esperto per scegliere la calcolatrice giusta

Altrettanto illusoria è la convinzione di poter risparmiare scaricando App gratuite sullo smartphone: da una parte perché il cellulare non si può più usare a scuola per i noti divieti, dall’altra perché tutto ciò che c’è intorno a quelle icone crea inevitabili distrazioni. La calcolatrice “fisica”, invece, è uno strumento interamente dedicato allo studio, capace di far entrare lo studente in un vero e proprio "ambiente matematico" che favorisce la concentrazione.