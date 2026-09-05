"Imparate a pensare con la vostra testa", perché il sindaco di New York mette l’IA fuori dalla scuola media

Mentre l’intelligenza artificiale entra nelle università, negli uffici e perfino nei telefoni dei bambini, a New York si decide di tenerla fuori dalle aule dei più giovani. Non perché sia considerata inutile. E nemmeno perché la tecnologia faccia paura. Ma perché bisogna prima saper pensare con la propria testa. E' questo il ragionamento del sindaco Zohran Mamdani che decide di percorrere una strada decisamente controcorrente. Intuizione o azzardo?