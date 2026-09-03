Vietato discriminare i capelli: a New York anche il riccio diventa una questione di inclusività

Oltre l'estetica - Una questione apparentemente da phon e forbici che, in realtà, racconta un problema di inclusione. "Si tratta di un pari accesso ai servizi", ha spiegato la deputata Michaelle Solages, promotrice della legge. Il principio è semplice: nessun residente dovrebbe entrare in un salone e sentirsi dire di no, oppure uscire con un risultato inadeguato, a causa della consistenza dei propri capelli. L'obiettivo della legge, insomma, è fare in modo che chi esercita questa professione abbia almeno ricevuto una formazione sufficientemente ampia per non trovarsi impreparato davanti a una chioma che non rientra nel proprio repertorio abituale.