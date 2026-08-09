Alexandria Ocasio-Cortez ha scelto di mettere in pausa una parte del tempo. Non il lavoro, non la politica, non la vita pubblica: il tempo biologico. perché ci sono cose che una donna può rimandare: il matrimonio, un trasloco, persino l'idea di diventare madre, ma il tempo no, lui non aspetta nessuno. E soprattutto non aspetta il corpo. Ne è consapevole la stella dei Democratici americani che, a 36 anni, ha deciso di congelare i propri ovuli e lo ha annunciato in una serie di Instagram Stories: "Voglio essere in pieno controllo della mia vita - ha spiegato - È una questione personale e ci ho messo molto a prendere questa decisione".