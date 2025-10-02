All’influencer è stato diagnostico un endometrio troppo sottile
© Tgcom24
Taylor Mega posta dal letto d’ospedale comunicando ai follower il periodo difficile che sta affrontando. Le è stata diagnosticato un endometrio troppo sottile, a cui si aggiunge il rischio di una menopausa precoce. Così ha deciso di sottoporsi al prelievo degli ovuli per non precludersi la possibilità di diventare mamma. L’influencer 31enne pubblica le immagini subito dopo l’intervento e spiega il momento di sconforto, ma anche la speranza.
“Giornata intensa. – si sfoga sui social Taylor Mega - Ho appena fatto il prelievo per il congelamento degli ovuli, un percorso che ho scelto per me stessa, per il mio futuro e si spera domani per un/a futuro/a mini me”. Accanto alle immagini dal letto d’ospedale scrive: “Il risultato? Un solo ovulo buono. Non è quello che speravo dopo tutte le siringhe, gli ormoni, e l’attesa”. “Probabilmente dovrò ricominciare tutto da capo - un altro ciclo, altre iniezioni, altra pazienza. È un momento di sconforto, non lo nascondo. Ma è anche un momento di speranza (1 è sempre meglio di niente)” ha continuato.
Infine, un incoraggiamento alle donne che si trovano nella sua stessa condizione: “Prendersi cura di sé stesse a volte significa affrontare percorsi difficili, risultati che non sono quelli sperati, e trovare comunque la forza dentro di se. A tutte le donne che stanno affrontando questo viaggio: vi vedo e vi capisco. Non siamo sole - ha concluso Taylor Mega - Volevo ringraziare anche Je che mi sta sempre vicina e tutte voi che mi avete lasciato un sacco di commenti positivi e mi avete fatto sentire il vostro calore”.
“Ho scoperto di non poter avere figli in maniera naturale” – così Taylor Mega ha iniziato il suo video condiviso sui social per spiegare cosa le sta accadendo. La notizia le era stata comunicata due anni fa, ma ha scelto di parlarne solo adesso perché, come spiega lei stessa, ha preso una decisione importante e desidera con la sua testimonianza sostenere altre ragazze che vivono la stessa situazione. Tutto è emerso durante una visita medica a seguito di un sanguinamento: la ginecologa le ha rivelato che il suo endometrio era troppo sottile per consentire una gravidanza. "E' stato un colpo, un brutto colpo" ha detto.
Commenti (0)