Infine, un incoraggiamento alle donne che si trovano nella sua stessa condizione: “Prendersi cura di sé stesse a volte significa affrontare percorsi difficili, risultati che non sono quelli sperati, e trovare comunque la forza dentro di se. A tutte le donne che stanno affrontando questo viaggio: vi vedo e vi capisco. Non siamo sole - ha concluso Taylor Mega - Volevo ringraziare anche Je che mi sta sempre vicina e tutte voi che mi avete lasciato un sacco di commenti positivi e mi avete fatto sentire il vostro calore”.