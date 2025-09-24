"Ho scoperto di non poter avere figli in maniera naturale" esordisce Taylor Mega nel suo video social. La notizia l'ha avuta due anni fa, ma decide di parlarne ora perché, spiega: "Ho preso una decisione e con questo video spero di poter aiutare molte ragazze che sono nella mia stessa situazione". Durante una visita a seguito di un sanguinamento, la ginecologa le ha rivelato che il suo endometrio era troppo sottile per una gravidanza e la diagnosi è stata confermata anche da altri medici.