Taylor Mega è commossa fino quasi alle lacrime mentre condivide con i follower un aspetto molto delicato della sua vita. Due anni fa ha scoperto di non poter avere figli in maniera naturale, e per questo ha deciso di congelare gli ovuli così da non precludersi l'opportunità di diventare mamma. "Non mi perdonerei mai il fatto di non essermi data questa possibilità" dice ai follower nel filmato in cui racconta il percorso che ha attraversato e il dolore.
"Ho scoperto di non poter avere figli in maniera naturale" esordisce Taylor Mega nel suo video social. La notizia l'ha avuta due anni fa, ma decide di parlarne ora perché, spiega: "Ho preso una decisione e con questo video spero di poter aiutare molte ragazze che sono nella mia stessa situazione". Durante una visita a seguito di un sanguinamento, la ginecologa le ha rivelato che il suo endometrio era troppo sottile per una gravidanza e la diagnosi è stata confermata anche da altri medici.
"Ovviamente non l'ho presa benissimo", continua Taylor Mega che stenta a trattenere le lacrime. "E' stato un colpo, un brutto colpo", aggiunge. "Mi sale una fomo (fear of missing out, una sorta di ansia sociale legata alla paura di non poter vivere esperienze giudicate significative, ndr) di fare figli anche con ragazzi con i quali non era il caso di avere figli", racconta. "Ho avuto una confusione mentale, mi sentivo di essere arrivata a fine corsa, che l'orologio biologico mi stava dicendo 'è finito il tuo tempo'" aggiunge. L'influencer adotta una metafora piuttosto esplicativa: "Come se sentissi la mancanza di un arto che non ho mai avuto".
"A ottobre mi fidanzo con questa persona che conoscevo già da tanti anni per cui penso di poterci costruire un futuro e quindi comincio questa terapia per la fertilità", prosegue Taylor Mega. Ma le cose non vanno come sperava: non solo la storia d'amore finisce, ma lei inizia ad avere anche problemi fisici. "Mi viene questa cisti di 5 cm e il mio corpo per cercare di espellerla continua a farmi venire le mestruazioni". A questo seguono anemia, stress, mal di testa continui.
Taylor Mega, a seguito di tutto questo, ha scoperto di avere anche il gene antimuleriano troppo basso, ovvero una scarsa riserva ovarica dalla quale dipende un'alta probabilità di menopausa precoce. "Dovevo fare assolutamente adesso il congelamento degli ovuli altrimenti è probabile che in futuro non possa più farlo", racconta. "Ho anche preso in considerazione l'idea di non farlo… Ma alla fine ho pensato che se non lo facessi adesso me ne pentirei per tutta la vita", spiega. "Ho cominciato la terapia per andare a congelare gli ovuli" conclude, e alle follower consiglia: "Andate a farvi anche gli esami ormonali per capire come state".
