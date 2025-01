Taylor Mega presenta il nuovo fidanzato, scopri chi è

Taylor Mega stuzzica la curiosità dei follower postando nelle storie uno scatto bollente. L'influencer è a letto e abbraccia un uomo di cui si vede solo un braccio ricoperto da tatuaggi e parte del busto, coperto da maglietta e biancheria intima, mentre lei sembra nuda (almeno per quello che si vede). Una foto che testimonia grande intimità tra Taylor e l'uomo misterioso. "Misterioso" fino a un certo punto però, perché per i fan della ex naufraga non è stato difficile risalire al suo nome...