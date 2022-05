Taylor Mega più sexy che mai a Los Angeles, una fuga d'amore con Tony Effe?

Con i follower condivide il racconto delle sue avventure condito da scatti sexy, ma alcuni particolari fanno drizzare le antenne ai più gossippari. A ben guardare infatti, a Los Angeles in questi giorni c'è anche il suo ex Tony Effe. Una coincidenza? Sarà, ma gli scatti postati dalle stesse location fanno pensare a un ritorno di fiamma.

Taylor è una bomba sexy a bordo piscina in bikini, mentre assapora con fare malizioso un lecca-lecca. Una Lolita bella e sensuale che fa volare la fantasia dei follower. Con attitudine da duro e soldi che (letteralmente) gli escono dalle tasche, c'è anche Tony Effe in posa vicino alla stessa vasca. Dai giri in auto negli stessi luoghi alle inquadrature degli stessi paesaggi, fino agli scorci degli interni della stessa casa sono molti i dettagli che fanno pensare a una fuga d'amore per la coppia di ex che si sono ritrovati.