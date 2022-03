Taylor Mega mezza nuda alle Maldive, ecco le foto da non censurare

Elisabetta Gregoraci in festa per il compleanno di Nathan Falco

“Sei ore in spiaggia mi sono abbronzata metà faccia sì e metà no, mi sono ustionata direi” dice Taylor Mega mentre si spalma la crema sul viso dopo il primo giorno di vacanza alle Maldive. Ma ad attirare i follower sono soprattutto gli scatti successivi quando si dedica alla doccia e regala un'angolatura del suo corpo nudo. E poi di corsa in spiaggia dove si scatta foto e video da dieci e lode. Bikini nero striminzito e pose maliziose regalano prospettive di paradiso terrestre a chi la segue da lontano. Sfoglia la gallery e non perderti nemmeno un dettaglio del viaggio della sexy influencer…

Leggi Anche Taylor Mega in bikini rosso sulla neve di St. Moritz