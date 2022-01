Taylor Mega in topless, guarda l'album della vacanza in Messico

Tgcom24 1 di 19 Instagram 2 di 19 Instagram 3 di 19 Instagram 4 di 19 Instagram 5 di 19 Instagram 6 di 19 Instagram 7 di 19 Instagram 8 di 19 Instagram 9 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

A Milano Taylor Mega era ossessionata dagli amici “positivi”, così ha preso il volo e si è concessa una breve vacanza in Messico per sollazzarsi in spiaggia, mostrare topless e fondoschiena, crogiolarsi al sole e postare scatti birichini per i fan. “Per una settimana non ho più pensato al dramma che viviamo in Italia ora. E’ stato come tornare al periodo pre-covid” racconta nelle Stories. Un’unica nota negativa: la valigia si è persa, ma spera di recuperarla a breve.