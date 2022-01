Taylor Mega vola in Messico e regala bikini strepitosi

Taylor Mega si prende una pausa dal grigio e dal freddo invernale, e vola in Messico per una vacanza a base di sole. In spiaggia in bikini si mette in posa e regala immagini che fanno sognare, con scorci imperdibili sul suo corpo scolpito. Dal caffè sull'altalena alle cene gustose, dai cocktail la sera ai risvegli in riva al mare, documenta le sue giornate e stuzzica la fantasia.

Taylor dà il buongiorno ai follower inquadrando le palme, la spiaggia e il mare davanti al suo bungalow. Fa colazione con un caffè sull'altalena e poi via in spiaggia, dove si in quadra in costume mentre ammicca all'obiettivo. Mette in mostra un fisico statuario, con il décolleté strizzato nel reggiseno e gli addominali scolpiti che non passano inosservati.

Le polemiche però la inseguono anche a migliaia di chilometri di distanza: in molti ce l'hanno con lei per essere andata a Tulum in piena pandemia. "Mi state chiedendo tutti come ho fatto a venire in Messico perché a quanto pare non si potrebbe", dice perplessa nelle storie. La sua spiegazione è semplice: "Io ho preso il biglietto, mi sono presentata all'aeroporto... mi hanno chiesto il green pass e il tampone molecolare... e sono qua".

