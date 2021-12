Taylor Mega, lo shopping in centro a Milano è una delusione

Taylor Mega delusa dallo shopping IPA 1 di 31 IPA 2 di 31 IPA 3 di 31 IPA 4 di 31 IPA 5 di 31 IPA 6 di 31 IPA 7 di 31 8 di 31 IPA 9 di 31 IPA 10 di 31 IPA 11 di 31 IPA 12 di 31 IPA 13 di 31 IPA 14 di 31 IPA 15 di 31 16 di 31 IPA 17 di 31 18 di 31 IPA 19 di 31 20 di 31 IPA 21 di 31 IPA 22 di 31 IPA 23 di 31 24 di 31 IPA 25 di 31 26 di 31 IPA 27 di 31 28 di 31 IPA 29 di 31 30 di 31 IPA 31 di 31 leggi dopo slideshow ingrandisci

L'intenzione di fare incetta di acquisti natalizi c'era tutta: una passeggiata in centro a Milano e l'ingresso in una delle boutique più prestigiose lo confermano. Ma lo shopping di Taylor Mega si è rivelato una delusione. Dopo aver curiosato un po' nel negozio, l'influencer è uscita imbronciata e delusa, senza nessun sacchetto in mano. I paparazzi non l'hanno persa di vista, finché non è salita in auto con l'autista e si è persa nel traffico.