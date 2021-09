Taylor Mega in lingerie rossa: “Sono una lover girl”

Ha scelto biancheria rossa, come la passione che vuole trasmettere ai follower. Intrigante, maliziosa, affascinante e bellissima, la bionda Taylor Mega propone una serie di scatti in lingerie di pizzo decisamente audaci e sensuali. Poi domanda ai fan quale foto preferiscono ma tutti sono inebetiti da tanto sex-appeal. Gioca sui social e anche il fidanzato Stefano Pinto sceglie il suo scatto.

“Al di là di tutto, sei la mia preferita” scrive Stefano postando uno dei rari scatti di coppia. Taylor si diverte a provocare anche lui e gli lascia scegliere le foto da pubblicare anche se i loro gusti si differenziano. La modella opta per una immagine, Pinto per un’altra e alla fine è lui a spuntarla. I fan invitati a esprimersi sembrano non avere dubbi: la Mega è sempre la più sexy. Lei replica: “Sono una lover girl”.

Taylor Mega saltella da un obiettivo all’altro sfoggiando look sportivi o audaci, mixando momenti di casalinghitudine a eventi mondani, mostrando i lati più sensuali e quelli più intimi. Da un allenamento a uno shooting, i follower la seguono in crescendo di emozioni.

