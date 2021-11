Taylor Mega spegne le candeline, festa in bikini a Dubai

Compleanno in bikini per Taylor Mega , che ha spento 28 candeline in compagnia di un'amica a Dubai. Per l'influencer una giornata in spiaggia tra costume due pezzi ridottissimo e rose rosse, e serata a cena in un ristorante di lusso. Sui social ha condiviso i momenti più belli della sua giornata speciale, per la gioia dei follower.

Su Instagram la Mega ha postato scatti in bichini rosso, lo stesso colore dell'enorme mazzo di rose che compare con lei nello scatto. "It’s my birthdayyyy! Grazie a tutti per i bellissimi messaggi di auguri! Ps. È solo un altro motivo per mostrare (ancora una volta) i miei abs... voletemi bene lo stesso" scrive sorniona sfoggiano non solo la pancia piatta, ma anche scorci da brivido sul seno.

Per Taylor e Francesca karaoke in limousine sulle hit degli anni '80 e sulle sigle dei cartoni animati, prima di cenare in un ristorante prestigioso. Le fette di torta sono numerose: "Franci la sta usando come scusa per ordinare 10000 dolci" scrive la festeggiata postando il video in cui spegne le candeline. Tanti peccati di gola metteranno a rischio il suo addome piattissimo?