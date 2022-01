Taylor Mega in bikini rosso sulla neve di St. Moritz

Tgcom24 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 3 di 20 Instagram 4 di 20 Instagram 5 di 20 Instagram 6 di 20 Instagram 7 di 20 Instagram 8 di 20 Instagram 9 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Taylor Mega Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Talmente hot da far sciogliere la neve. Un weekend a St. Moritz per Taylor Mega si rivela l’occasione perfetta per sfoggiare… il bikini! L’influencer approfitta del sole tiepido che riscalda l’Engandina per uscire in mezzo alla neve e farsi scattare qualche fotografia mezza svestita. Ai piedi gli scarponcini, ma per il resto pelle nuda e brividi. Soprattutto per i follower che non sanno che angolatura scegliere: meglio il fondoschiena oppure il décolleté per surriscaldare l’atmosfera?