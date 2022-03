Taylor Mega copre solo i capezzoli in spiaggia, ma c’è una spiegazione “tecnica” 

Elisabetta Gregoraci in festa per il compleanno di Nathan Falco

Non smette di intrigare Taylor Mega. Le foto dall’album delle vacanze in Paradiso non sono mai uguali: quante pose inventa la modella! Sempre più accattivanti e strepitose. Indossa dei bikini striminziti che coprono a malapena le intimità. Preferisce il topless, ma per i post sceglie di coprirsi per evitare la censura. Ma quel che resta scoperto non è poco.

L’ultima idea è quella di infilare il triangolino del bikini a coprire i capezzoli e poco più. La scusa è che allacciandolo in questo modo il costume infastidisce meno e sul sollo non si sente il peso del décolleté. Una bella trovata che aggira la censura social, regala comfort alla modella e fa letteralmente impazzire i follower. Sfoglia la gallery e scopri la “tecnica” di Taylor Mega per stare comodi e sexy in spiaggia…

