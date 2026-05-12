Sienna Miller di nuovo mamma a 44 anni: è nato il terzo figlio

L'arrivo del terzogenito segna la chiusura di un capitolo difficile per Sienna Miller. La pressione costante di dover avere figli e il passare del tempo la mettevano molto a disagio. Poi la decisione, a 40 anni compiuti, di congelare gli ovuli che le ha regalato la svolta. In un'intervista a Glamour, l'attrice ha raccontato come la maternità dopo i quaranta sia stata molto più semplice di quella a 29 con la figlia Marlowe. "Se sono a letto alle 9 di sera con un libro, sono felicissima. E ora ho anche la scusa per farlo", ha detto. Gioca a suo favore anche una consapevolezza diversa, "So più o meno chi sono. Non me ne frega niente di quello che pensano gli altri".