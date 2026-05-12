Sienna Miller di nuovo mamma a 44 anni: è nato il terzo figlio

Sienna Miller accoglie il suo terzogenito con grande gioia: le ore di sonno sono poche ma è "follemente innamorata" del nuovo arrivato avuto con l'attore e compagno 29enne Oli Green (Bridget Jones - Un amore di ragazzo), dopo la bambina nata nel 2024 di cui non è mai stato rivelato il nome. L'attrice di G.I. Joe e American Sniper è anche mamma di Marlowe, 13 anni, nata dalla relazione con l'attore Tom Sturridge (Madame Cliquot, I love Radio Rock).
Il benvenuto e l'annuncio
"È successo. Ho un piccolo bebè nella stanza accanto", ha rivelato Sienna Miller a E! News, senza però parlare del sesso e del nome del neonato. "Mi sembra quasi impossibile mettere insieme delle frasi. Dormo pochissimo, ma sono follemente innamorata del mio bambino", ha detto l'attrice coinvolta per la terza volta nella routine dei primi giorni scandita da notti insonni.
Sienna aveva annunciato la gravidanza a dicembre 2025, sfoggiando un abito di tulle bianco ai Fashion Awards alla Royal Albert Hall di Londra in compagnia di Green. A marzo aveva poi pubblicato una foto del pancione su Instagram, dopo una pausa che durava da anni.
Due bebé per due sorelle
Inoltre, a pochi mesi dall'annuncio di Sienna, sua sorella maggiore Savannah ha rivelato di essere anche lei in dolce attesa del suo "bambino miracoloso", che dovrebbe venire al mondo ad agosto. "Rivivere tutto questo nello stesso momento di mia sorella è la ciliegina sulla torta più deliziosa", ha detto la sorella dell'attrice.
"La maternità dopo i 40 meno faticosa di quella dei 30"
L'arrivo del terzogenito segna la chiusura di un capitolo difficile per Sienna Miller. La pressione costante di dover avere figli e il passare del tempo la mettevano molto a disagio. Poi la decisione, a 40 anni compiuti, di congelare gli ovuli che le ha regalato la svolta. In un'intervista a Glamour, l'attrice ha raccontato come la maternità dopo i quaranta sia stata molto più semplice di quella a 29 con la figlia Marlowe. "Se sono a letto alle 9 di sera con un libro, sono felicissima. E ora ho anche la scusa per farlo", ha detto. Gioca a suo favore anche una consapevolezza diversa, "So più o meno chi sono. Non me ne frega niente di quello che pensano gli altri".