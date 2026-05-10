Rihanna, il nuovo tatuaggio simboleggia l'amore per i suoi figli

Il nuovo tatuaggio di Rihanna © Instagram
Per Rihanna farsi un tatuaggio non è esattamente una novità. Nel corso degli anni la cantante ha decorato in modo indelebile varie parti del suo corpo, dalla schiena alle dita, collaborando quasi sempre con lo stesso tatuatore: Keith McCurdy, conosciuto anche con il soprannome "Bang Bang". Dopo aver realizzato stelle, croci, un falco e altro ancora, venerdì 8 maggio l'artista ha dovuto affrontare una nuova sfida: disegnare dietro al ginocchio di Rihanna lo stesso scarabocchio creato dai figli della popstar.
La genesi del nuovo tatuaggio
Rihanna ha tre figli: due maschi (RZA, di quattro anni, e Riot, di due anni e mezzo) e una figlia (Rocki, di otto mesi). Li ha avuti tutti con il compagno A$AP Rocky, il cui vero nome è Rakim Athelston Mayers. I piccoli hanno realizzato il "design" del nuovo tatuaggio della cantante su un pezzo di carta sul quale avevano applicato anche degli adesivi legati al cartone animato Paw Patrol.
Bang Bang non si è tirato indietro di fronte alla richiesta insolita della sua cliente di fiducia e si è dato da fare per replicare nel modo più fedele possibile l'opera originale. Con il passare del tempo tra il tatuatore e Rihanna si è instaurato un rapporto di grande fiducia e nel 2018 McCurdy si era detto onorato di poterla considerare un'amica.
Gli altri tatuaggi di Rihanna
Rihanna ha costruito nel tempo una vera e propria collezione di tatuaggi diventati parte integrante della sua immagine pubblica. Li ha spesso usati come forma di espressione personale, legandoli a momenti importanti della sua vita, ai suoi affetti e persino alle sue relazioni sentimentali. Nel corso degli anni ha accumulato più di 25 tatuaggi, ognuno con una storia particolare.
Tra i tattoo più discussi c'è stato quello dello squalo sulla caviglia, realizzato nel 2016 dal celebre tatuatore di fiducia. Secondo diverse indiscrezioni, sarebbe stato ispirato da uno squalo di peluche regalato da Drake durante un appuntamento in un acquario di Toronto. Anche il rapper si sarebbe fatto un tatuaggio simile, ma nel 2021 i fan hanno notato che Rihanna lo aveva coperto con una corona.
I tatuaggi dedicati alla fede
La popstar ha più volte espresso la propria spiritualità attraverso i tatuaggi. Sul polso porta una grande croce, realizzata sempre da Bang Bang dopo una lunga sessione notturna nel suo studio di New York. Un'altra piccola croce è invece visibile sulla clavicola.
Sulle costole ha anche una scritta in arabo che significa "Libertà in Dio", mentre sulla spalla compare la frase "Never a failure, always a lesson", diventata una sorta di motto personale. La particolarità? È tatuata al contrario, così da poterla leggere allo specchio.
Il ricordo della nonna
Uno dei tatuaggi più significativi di Rihanna è quello della dea egizia Iside sul petto. La cantante se lo fece fare a Londra come omaggio alla nonna Dolly, alla quale era profondamente legata. Sempre ispirato all'antico Egitto è anche il tatuaggio della regina Nefertiti sul costato, simbolo di bellezza femminile.
I tatuaggi sulle mani
Tra i tattoo più riconoscibili c'è il celebre "Shhh" su un dito, diventato iconico anche nelle fotografie della cantante. Sull'altra mano compare invece la scritta "Love".
Nel 2012 Rihanna si fece tatuare anche la scritta "Thug Life" sulle nocche come tributo a Tupac Shakur, utilizzando però inchiostro bianco semi-permanente che con il tempo è quasi scomparso. Sempre sulle mani aveva inizialmente scelto un tatuaggio Maori tradizionale, poi coperto da un elaborato disegno in stile henné.
I tattoo dedicati agli affetti
Sulla spalla porta in numeri romani la data di nascita della sua migliore amica e manager Melissa Forde. Quest'ultima si fece a sua volta tatuare la data di nascita di Rihanna.
Sulla schiena compare inoltre una scritta tibetana che viene tradotta come "amante", mentre dietro l'orecchio ha il simbolo zodiacale dei Pesci, il suo segno zodiacale.
Le prime esperienze con i tatuaggi
Il primo tatuaggio di Rihanna risale al 2006: due piccole note musicali sul piede, un omaggio alla sua passione per la musica agli inizi della carriera. In seguito quel disegno è stato coperto con un falco ispirato a un antico reperto custodito al Metropolitan Museum of Art.
Tra gli altri tatuaggi spiccano anche un teschio con fiocco colorato sulla caviglia e una preghiera in sanscrito sull'anca, diventata famosa anche per un errore di traduzione.