Rihanna, il nuovo tatuaggio simboleggia l'amore per i suoi figli

Rihanna ha tre figli: due maschi (RZA, di quattro anni, e Riot, di due anni e mezzo) e una figlia (Rocki, di otto mesi). Li ha avuti tutti con il compagno A$AP Rocky, il cui vero nome è Rakim Athelston Mayers. I piccoli hanno realizzato il "design" del nuovo tatuaggio della cantante su un pezzo di carta sul quale avevano applicato anche degli adesivi legati al cartone animato Paw Patrol.