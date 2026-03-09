Usa, spari contro la villa di Rihanna: la pop star era in casa, è illesa
Non sono ancora chiari i motivi del gesto. La donna avrebbe sparato dalla sua Tesla prima di fuggire
La celebre pop star americana Rihanna si trovava nella sua villa di Beverly Hills, in California, quando più colpi di arma da fuoco hanno raggiunto la sua casa. A sparare con un fucile semiautomatico AR-15 una donna di 30 anni, immediatamente fermata dalla polizia. Secondo i rapporti delle forze dell'ordine, non ci sarebbero feriti. Ignote le cause di questo gesto.
Cosa è successo
Gli spari sono esplosi a Beverly Hills nel primo pomeriggio di domenica 8 marzo. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, la 30enne si sarebbe accostata in auto - una Tesla bianca - alla dimora della cantante. Una volta fermato il veicolo, avrebbe abbassato il finestrino e aperto il fuoco mentre rimaneva seduta sul sedile del guidatore sparando almeno dieci colpi. Poi, acceleratore a tavoletta, è fuggita. Quattro colpi o schegge hanno colpito parti della proprietà, ha riferito la polizia di Los Angeles. La donna ritenuta essere la sparatrice è stata arrestata. Un proiettile ha penetrato il muro della casa.
La villa di Beverly Hills
Rihanna era in casa quando la donna ha premuto il grilletto. La villa di Beverly Hills, cittadina lussuosa alle porte di Los Angeles, ospita da anni la celebre cantante con il suo partner, il rapper A$AP Rocky, e i loro tre figli piccoli. La proprietà, acquistata nel 2020, è valutata circa 18 milioni di dollari.