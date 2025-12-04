Gravidanza sui red carpet, da Beyoncé a Sienna Miller: è ormai un trend?

Gravidanza sul red carpet, da Beyoncé a Sienna Miller: i look premaman
Le star che hanno lanciato la tendenza, la moda come strumento per superare un tabù, un nuovo racconto della femminilità e del corpo che cambia
Sienna Miller, Rihanna, Beyoncé, Jasmine Tookes © IPA
Com'è glamour la gravidanza. Da Rihanna a Sienna Miller, passando per Beyoncé e Blake Lively: sono sempre di più le star che, nel corso del tempo, hanno svelato la loro dolce attesa sui red carpet e sotto i riflettori di eventi speciali. L'ultimo palco che ha rivelato ben due "baby bump" è stato quello dei Fashion Awards, che ha consacrato così un trend sempre più popolare e ribadito lo sdoganamento di un tabù culturale.
Bellissima e raggiante, in un abito lingerie bianco trasparente più romantico che sexy, l'attrice Sienna Miller è stata solo l'ultima in ordine di tempo a rilevare la sua gravidanza in occasione di un evento pubblico. Come lei, tra gli ospiti dello stesso evento, anche la popstar Ellie Goulding, che ha invece optato per un look total black con bermuda sartoriali e crop top che ha lasciato scoperto il pancione. La vera antesignana delle star "mum to be" è stata Beyoncé, che già sul red carpet dei Video Music Awards del 2011 si presentò con un lungo abito monospalla rosso che metteva in mostra forme inequivocabili. Celeberrimo, poi, il suo scatto su Instagram in versione Venere botticelliana, per la gravidanza del 2017.
Negli anni Novanta – precisamente, nel 1991 – destò clamore la foto scattata da Annie Leibovitz che ritraeva Demi Moore, nuda e al settimo mese di gravidanza, sulla copertina di Vanity Fair. Ci si interrogò allora, probabilmente per la prima volta in uno scenario globale, di quanto fosse o meno opportuno uno scatto così intimo dato in pasto agli occhi del mondo. Oggi anche la moda è diventata un mezzo per annunciare ed esaltare la dolce attesa. La mente corre ai look premaman di Rihanna: indimenticabile il corpetto grintoso e scultoreo color rosso fuoco indossato per l’Half Time Show del Super Bowl 2023, come lo svelamento della sua terza gravidanza sul red carpet dell’ultimo Met Gala, lo scorso maggio. Nel corso del tempo, davanti ai fotografi, si sono susseguiti gli outfit premaman anche di Blake Lively, Serena Williams, Karlie Kloss. Pensando, invece, al pancione in passerella, il pensiero corre alla sfilata autunno inverno 1994-1995 di Alexander McQueen, in cui una modella dalla testa rasata lo mostrava tra le velature in pizzo nero di un abito elisabettiano. Oppure all’ultimo fashion show di Victoria’s Secret: coccolato e in bella vista quello della super top statunitense Jasmine Tookes.
Il corpo che cambia non è più un tabù, né qualcosa da coprire, negare, tenere nascosto. Diventa linguaggio di inclusività e autenticità, qualcosa da celebrare anche pubblicamente ed esaltare, con naturalezza e senza compromessi, senza dover rinunciare al proprio stile o all’espressione della propria personalità. Un nuovo capitolo – sicuramente glamour – del modo di raccontare le donne e la femminilità.
