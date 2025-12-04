Gravidanza sui red carpet, da Beyoncé a Sienna Miller: è ormai un trend?

Com'è glamour la gravidanza. Da Rihanna a Sienna Miller, passando per Beyoncé e Blake Lively: sono sempre di più le star che, nel corso del tempo, hanno svelato la loro dolce attesa sui red carpet e sotto i riflettori di eventi speciali. L'ultimo palco che ha rivelato ben due "baby bump" è stato quello dei Fashion Awards, che ha consacrato così un trend sempre più popolare e ribadito lo sdoganamento di un tabù culturale.