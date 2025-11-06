Anok Yai modella dell'anno: "Ha ridefinito la bellezza e ispira la Gen Z"

Anok Yai modella dell'anno 2025: i look tra sfilate e red carpet
© IPA | Anok Yai a Los Angeles all'inaugurazione della mostra Swarovski Masters of Light
© IPA | Anok Yai a Los Angeles all'inaugurazione della mostra Swarovski Masters of Light
Genitori del Sud Sudan, 27 anni, cresciuta negli Usa. Per il British Fashion Council, "una forza determinante, il suo impatto trascende la passerella"
Modella e artista, 27 anni: Anok Yai tra sfilate e red carpet © IPA
Modella e artista. Anok Yai, in realtà, sognava di fare il medico. Figlia di immigrati dal Sud Sudan, 27 anni, è nata al Cairo e cresciuta negli Stati Uniti, nel New Hampshire, dove la sua famiglia ha deciso di trasferirsi quando aveva appena tre anni. Appassionata di arte, ha imparato a dipingere a olio da autodidatta, cimentandosi anche sulle lenzuola e sulle federe degli hotel in cui alloggiava quando ha iniziato a muovere i primi passi nella moda.
La moda è arrivata per caso, dopo che uno scatto su Instagram postato dal fotografo Steve Hall ha ricevuto una pioggia di like. Era il 2017: da lì, la vertiginosa scalata che l'ha portata a collaborare nel giro di pochissimi anni con le maison più importanti e alla nomina di Modella dell'anno 2025, come si legge sul profilo Instagram del British Fashion Council. "Una forza determinante nel panorama della moda odierna - spiega l'organizzazione britannica -, l'impatto di Anok trascende la passerella: dalla ridefinizione degli standard di bellezza alla promozione dell'arte e della rappresentazione su un palcoscenico globale. La sua influenza continua a plasmare la cultura e a ispirare la prossima generazione".
Seconda modella nera ad aprire una sfilata Prada dopo Naomi Campbell, nel 1997. Anok Yai ha sfilato anche per Louis Vuitton e Mugler, è apparsa in cortometraggi per Chanel e Saint Laurent, in diverse campagne (tra cui Estée Lauder) e sulle copertine delle riviste di moda più importanti, dall'America al Giappone. Il successo non le ha dato alla testa, anzi: il suo stile "off duty", rilassato e naturale, è fonte di ispirazione per le ragazze di tutto il mondo. "Il mio amore per l’arte è parte di ciò che mi ha mantenuto integra", ha rivelato in un'intervista. Ama molto i momenti in cui riesce a prendersi cura di se stessa leggendo un libro, meditando, profumando il letto o accendendo una candela, fedele alla cultura con cui è stata cresciuta e agli insegnamenti di sua mamma. Che riguardano anche il suo rapporto con la bellezza: "Quando ero più giovane pensavo che fosse qualcosa in più, ma ho capito che la bellezza è un'essenza che hai dentro di te come donna. Una volta che la trovi, non è qualcosa che può essere portato via o cambiato. La mia idea di bellezza deriva dalla mia autostima".
© IPA | Anok Yai a Los Angeles all'inaugurazione della mostra Swarovski Masters of Light
© IPA | Anok Yai a Los Angeles all'inaugurazione della mostra Swarovski Masters of Light