UNA NUOVA REGINA

Anok Yai modella dell'anno: "Ha ridefinito la bellezza e ispira la Gen Z"

Genitori del Sud Sudan, 27 anni, cresciuta negli Usa. Per il British Fashion Council, "una forza determinante, il suo impatto trascende la passerella"

06 Nov 2025 - 00:46
Modella e artista, 27 anni: Anok Yai tra sfilate e red carpet © IPA

Modella e artista, 27 anni: Anok Yai tra sfilate e red carpet © IPA

Modella e artista. Anok Yai, in realtà, sognava di fare il medico. Figlia di immigrati dal Sud Sudan, 27 anni, è nata al Cairo e cresciuta negli Stati Uniti, nel New Hampshire, dove la sua famiglia ha deciso di trasferirsi quando aveva appena tre anni. Appassionata di arte, ha imparato a dipingere a olio da autodidatta, cimentandosi anche sulle lenzuola e sulle federe degli hotel in cui alloggiava quando ha iniziato a muovere i primi passi nella moda.  

Anok Yai, da modella per caso a regina del fashion system

 La moda è arrivata per caso, dopo che uno scatto su Instagram postato dal fotografo Steve Hall ha ricevuto una pioggia di like. Era il 2017: da lì, la vertiginosa scalata che l'ha portata a collaborare nel giro di pochissimi anni con le maison più importanti e alla nomina di Modella dell'anno 2025, come si legge sul profilo Instagram del British Fashion Council. "Una forza determinante nel panorama della moda odierna - spiega l'organizzazione britannica -, l'impatto di Anok trascende la passerella: dalla ridefinizione degli standard di bellezza alla promozione dell'arte e della rappresentazione su un palcoscenico globale. La sua influenza continua a plasmare la cultura e a ispirare la prossima generazione". 

Chi è Anok Yai, modella dell'anno 2025

 Seconda modella nera ad aprire una sfilata Prada dopo Naomi Campbell, nel 1997. Anok Yai ha sfilato anche per Louis Vuitton e Mugler, è apparsa in cortometraggi per Chanel e Saint Laurent, in diverse campagne (tra cui Estée Lauder) e sulle copertine delle riviste di moda più importanti, dall'America al Giappone. Il successo non le ha dato alla testa, anzi: il suo stile "off duty", rilassato e naturale, è fonte di ispirazione per le ragazze di tutto il mondo. "Il mio amore per l’arte è parte di ciò che mi ha mantenuto integra", ha rivelato in un'intervista. Ama molto i momenti in cui riesce a prendersi cura di se stessa leggendo un libro, meditando, profumando il letto o accendendo una candela, fedele alla cultura con cui è stata cresciuta e agli insegnamenti di sua mamma. Che riguardano anche il suo rapporto con la bellezza: "Quando ero più giovane pensavo che fosse qualcosa in più, ma ho capito che la bellezza è un'essenza che hai dentro di te come donna. Una volta che la trovi, non è qualcosa che può essere portato via o cambiato. La mia idea di bellezza deriva dalla mia autostima".  

Anok Yai modella dell'anno 2025: i look tra sfilate e red carpet

