Anok Yai modella dell'anno: "Ha ridefinito la bellezza e ispira la Gen Z"

Seconda modella nera ad aprire una sfilata Prada dopo Naomi Campbell, nel 1997. Anok Yai ha sfilato anche per Louis Vuitton e Mugler, è apparsa in cortometraggi per Chanel e Saint Laurent, in diverse campagne (tra cui Estée Lauder) e sulle copertine delle riviste di moda più importanti, dall'America al Giappone. Il successo non le ha dato alla testa, anzi: il suo stile "off duty", rilassato e naturale, è fonte di ispirazione per le ragazze di tutto il mondo. "Il mio amore per l’arte è parte di ciò che mi ha mantenuto integra", ha rivelato in un'intervista. Ama molto i momenti in cui riesce a prendersi cura di se stessa leggendo un libro, meditando, profumando il letto o accendendo una candela, fedele alla cultura con cui è stata cresciuta e agli insegnamenti di sua mamma. Che riguardano anche il suo rapporto con la bellezza: "Quando ero più giovane pensavo che fosse qualcosa in più, ma ho capito che la bellezza è un'essenza che hai dentro di te come donna. Una volta che la trovi, non è qualcosa che può essere portato via o cambiato. La mia idea di bellezza deriva dalla mia autostima".