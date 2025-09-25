Rihanna è incinta per la terza volta
La popstar e imprenditrice lo ha annunciato con un post sui social
Rihanna e A$AP Rocky hanno dato il benvenuto al loro terzo figlio e alla loro prima bambina. Ad annunciarlo è stata la stessa popstar e imprenditrice con un post social in cui la 37enne tiene la piccola tra le braccia e ne rivela il nome e la data di nascita: "Rocki Irish Mayers, 13 settembre 2025", si legge nella didascalia. La coppia ha annunciato per la prima volta la terza gravidanza durante il Met Gala a maggio, dove Rihanna è apparsa con un look gessato e un enorme cappello, con il pancione in bella vista. Rocky, 36 anni, co-presidente del gala, aveva detto ai giornalisti: "È ora di mostrare alla gente cosa stavamo preparando. E sono contento che tutti siano contenti per noi, perché siamo decisamente contenti, sapete".
Rihanna e il compagno hanno una lunga tradizione di annunci di gravidanze "stellari", come per il secondo figlio quando la popstar si è presentata a sorpresa sul palco del Super Bowl 2023 con un pancione in bella vista nel febbraio 2023: Riot Rose è nato più tardi ad agosto dello stesso anno. La coppia ha dato il benvenuto invece al loro primo figlio, RZA, nel 2022.
La nascita della piccola Rocki arriva pochi mesi dopo che A$AP Rocky è stato assolto dalle accuse di possesso di armi da fuoco e aggressione a Los Angeles a febbraio, "saltando" letteralmente di gioia, nell'aula del tribunale, tra le braccia di Rihanna quando è stato letto il verdetto. Lei è stata costantemente presente durante il processo e ha portato i loro due figli alle arringhe finali.
Rihanna, nove volte vincitrice di un Grammy Award, ha 14 hit al primo posto nella Billboard Hot 100, tra cui "We Found Love", "Work", "Umbrella" e "Disturbia". Ha fondato il marchio di make-up Fenty Beauty nel 2017.
A$AP Rocky ha iniziato la sua carriera nel 2011 con il collettivo hip-hop A$AP Mob e ha pubblicato il suo primo album in studio, "Live, Love, A$AP", nel 2013, debuttando al primo posto. È stato candidato a due Grammy e di recente ha recitato al fianco di Denzel Washington nel film "Highest 2 Lowest" di Spike Lee.
