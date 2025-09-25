Rihanna e A$AP Rocky hanno dato il benvenuto al loro terzo figlio e alla loro prima bambina. Ad annunciarlo è stata la stessa popstar e imprenditrice con un post social in cui la 37enne tiene la piccola tra le braccia e ne rivela il nome e la data di nascita: "Rocki Irish Mayers, 13 settembre 2025", si legge nella didascalia. La coppia ha annunciato per la prima volta la terza gravidanza durante il Met Gala a maggio, dove Rihanna è apparsa con un look gessato e un enorme cappello, con il pancione in bella vista. Rocky, 36 anni, co-presidente del gala, aveva detto ai giornalisti: "È ora di mostrare alla gente cosa stavamo preparando. E sono contento che tutti siano contenti per noi, perché siamo decisamente contenti, sapete".