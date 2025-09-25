Logo Tgcom24
Rihanna è diventata mamma per la terza volta: ecco la piccola Rocki

La popstar e imprenditrice lo ha annunciato con un post sui social

25 Set 2025 - 10:07
© Instagram

© Instagram

Rihanna e A$AP Rocky hanno dato il benvenuto al loro terzo figlio e alla loro prima bambina. Ad annunciarlo è stata la stessa popstar e imprenditrice con un post social in cui la 37enne tiene la piccola tra le braccia e ne rivela il nome e la data di nascita: "Rocki Irish Mayers, 13 settembre 2025", si legge nella didascalia. La coppia ha annunciato per la prima volta la terza gravidanza durante il Met Gala a maggio, dove Rihanna è apparsa con un look gessato e un enorme cappello, con il pancione in bella vista. Rocky, 36 anni, co-presidente del gala, aveva detto ai giornalisti: "È ora di mostrare alla gente cosa stavamo preparando. E sono contento che tutti siano contenti per noi, perché siamo decisamente contenti, sapete".

Visualizza il post su Instagram
 

Annunci stellari

  Rihanna e il compagno hanno una lunga tradizione di annunci di gravidanze "stellari", come per il secondo figlio quando la popstar si è presentata a sorpresa sul palco del Super Bowl 2023 con un pancione in bella vista nel febbraio 2023: Riot Rose è nato più tardi ad agosto dello stesso anno. La coppia ha dato il benvenuto invece al loro primo figlio, RZA, nel 2022.

Rihanna è incinta per la terza volta

1 di 18
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Guai legali per A$AP Rocky

 La nascita della piccola Rocki arriva pochi mesi dopo che A$AP Rocky è stato assolto dalle accuse di possesso di armi da fuoco e aggressione a Los Angeles a febbraio, "saltando" letteralmente di gioia, nell'aula del tribunale, tra le braccia di Rihanna quando è stato letto il verdetto. Lei è stata costantemente presente durante il processo e ha portato i loro due figli alle arringhe finali.

Rihanna popstar e imprenditrice

  Rihanna, nove volte vincitrice di un Grammy Award, ha 14 hit al primo posto nella Billboard Hot 100, tra cui "We Found Love", "Work", "Umbrella" e "Disturbia". Ha fondato il marchio di make-up Fenty Beauty nel 2017.

A$AP Rocky

  A$AP Rocky ha iniziato la sua carriera nel 2011 con il collettivo hip-hop A$AP Mob e ha pubblicato il suo primo album in studio, "Live, Love, A$AP", nel 2013, debuttando al primo posto. È stato candidato a due Grammy e di recente ha recitato al fianco di Denzel Washington nel film "Highest 2 Lowest" di Spike Lee.

