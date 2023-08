Non sembra essere trapelato altro finora, ma TMZ svela che il nome comincerebbe con "R" e conferma che si tratti di un altro maschietto.

Pancione sì ma con stile

Rihanna non ha mai avuto problemi a mostrare il suo pancione, ma sin dalla prima gravidanza aveva chiarito di non voler rinunciare allo stile. "È troppo divertente vestirsi bene. Non lascerò che quella parte scompaia perché il mio corpo sta cambiando" aveva dichiarato nel 2022 RiRi a "Vogue". Per immortalare le sue forme lievitate per l'arrivo del primogenito aveva scelto la fotografa cult Annie Leibovitz, posando per lei in una lussuosa suite del Ritz di Parigi. La cantante del resto non ha mai esitato a sfoggiare il pancione in varie occasioni pubbliche con look stravaganti e spesso super sexy.