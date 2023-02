Rihanna con il pancione in copertina su Vogue presenta il primo figlio

Rihanna e la maternità

Mentre Rihanna attende il verdetto degli Oscar dove è candidata per la prima volta per la canzone “Lift me up” della colonna sonora di "Black Panther: Wakanda forever", parla del secondogenito in arrivo: "Questa è la cosa più folle di sempre". La popstar racconta anche la vita da neo mamma tra gioie e dolori: "Diventa il tuo tutto. Davvero, non ricordi più come fosse la vita prima che nascesse" ma ammette: "Non dormi assolutamente, nemmeno se lo volessi. Sei uno zombie per la maggior parte del tempo".