Per la cantante e imprenditrice questa è la dodicesima volta al Met Gala, dove ha sfilato per la prima volta nel 2009 e debuttato con il compagno nel 2021 e poi è tornata nel 2023. Questa volta, elegantissima e super glamour come sempre, Rihanna ha voluto sorprendere tutti mostrando orgogliosa il suo pancione, che, sin dalla prima gravidanza, ha sempre sfoggiato con piacere, in varie occasioni pubbliche con look stravaganti e spesso super sexy, senza mai rinunciare allo stile. "È troppo divertente vestirsi bene. Non lascerò che quella parte scompaia perché il mio corpo sta cambiando" aveva dichiarato nel 2022 RiRi a "Vogue".

Per immortalare le sue forme lievitate per l'arrivo del primogenito aveva scelto la fotografa cult Annie Leibovitz, posando per lei in una lussuosa suite del Ritz di Parigi per la cover di Vogue.