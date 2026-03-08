Sienna Miller si racconta: "Sto con un uomo molto più giovane di me, è una cosa normale"
L'attrice parla del suo rapporto con il fidanzato Oli Green di 15 anni più giovane, e difende la differenza di età nei legami sentimentali
Sienna Miller ai Fashion Awards 2025 © IPA
Sono sempre più numerose le donne che scelgono di fare coppia con partner più giovani, anche di diversi anni. Nonostante il trend in crescita, le relazioni caratterizzate da una forte differenza di età vengono spesso considerate alla stregua di una "fantasia". Invece, secondo quanto dichiarato dall'attrice americana Sienna Miller in un'intervista al magazine Grazia UK, sarebbe giusto normalizzarle.
Sienna Miller, 44 anni compiuti lo scorso dicembre, ha espresso una posizione fortemente a favore delle relazioni tra donne "mature" e uomini più giovani. "Queste relazioni sono più idealizzate come fantasie che viste come normali. Mi piacerebbe che smettessero di essere trattate in questo modo", ha dichiarato Miller, esprimendo senza mezzi termini il suo punto di vista.
La relazione
L'attrice parla per esperienza. La 44enne è infatti fidanzata dal 2022 con l’attore 29enne Oli Green, più giovane di lei di 15 anni. Una differenza di età notevole che a inizio relazione aveva fatto storcere il naso a molti. Miller però si è sempre dichiarata felice della sua scelta.
La coppia ha avuto una figlia a gennaio 2024 ed è attualmente in attesa del secondogenito, il cui sesso non è ancora stato svelato al pubblico. L'attrice americana ha inoltre un'altra figlia, Marlowe, 13 anni, nata dalla precedente relazione con Tom Sturridge, attore britannico, anch'egli più giovane della compagna (di 4 anni).
In passato c'era stata anche una storia d'amore avuta con Jude Law, oggi 53 anni, finita spesso al centro del gossip.
Le parole di Sienna
L'attrice, sempre nel corso dell'intervista rilasciata a Grazia UK, ha parlato poi dei suoi esordi nel mondo del cinema, ricordando come in alcuni casi era lei, giovanissima, a interpretare il ruolo della partner di uomini molto più maturi: "Avevo 21 anni e facevo provini per interpretare la fidanzata di un uomo di 45. Oggi le cose sono cambiate".
Sienna Miller si è concentrata inoltre su come venga affrontato il tema dell'invecchiamento nel mondo odierno, usando come esempio donne mature usate come volti pubblicitari: "Credo che la società stia finalmente abbracciando le donne di una certa età in modo completamente diverso rispetto al passato. Penso a Maggie Smith per Loewe, a Charlotte Rampling per Givenchy e Massimo Dutti: oggi celebriamo l'invecchiamento come mai era accaduto prima. Una volta, una donna di 30 anni era considerata quasi obsoleta; oggi non è più così".