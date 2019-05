Jude Law si è sposato in gran segreto con la sua Phillipa Coan

Jude Law, 46 anni si è sposato. L'attore è salito all'altare per la seconda volta, in gran segreto a Londra con la fidanzata Phillipa Coan, 32 anni e psicologa. A fare da testimone alla Old Marylebone Town Hall della capitale inglese, il figlio Rafferty, che a cerimonia finita, ha annunciato l’evento su Instagram.