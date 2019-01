"Captain Marvel", il trailer svela nuovi dettagli sui protagonisti

Sale la febbre da "Captain Marvel" (in uscita in Italia il 6 marzo) e in occasione dell'apertura delle prevendite, Marvel ha rilasciato un trailer speciale per soddisfare la curiosità dei fan. Nella clip la protagonista Carol Danvers, interpretata da Brie Larson, incontra Nick Fury (Samuel L. Jackson) che sarà suo compagno di lotta contro l'invasione degli Skrull sulla Terra.