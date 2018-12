Carol Danvers è il personaggio dei fumetti della Marvel Comics creato da Roy Thomas e Gene Colan nel 1968. La supereroina nel film viene portata in salvo dai Kree, che la trasformano in una creatura ibrida, facendole perdere i ricordi della sua vita passata. La ragazza fa ritorno sulla Terra per mettersi alla caccia di Skrull. Quando entra in contatto con il giovane Nick Fury, tutto prende una nuova piega.



Diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, vede nel cast anche Jude Law, Clark Gregg, Annette Bening e Ben Mendelsohn.